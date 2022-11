அக்டோபரில் மொத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் வசூல் ரூ.1,51,718 கோடி; தமிழகத்தின் வரி வருவாய் எவ்வளவு?

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: அக்டோபர் மாதம் நாட்டின் மொத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் வசூல் ரூ.1,51,718 கோடி எனவும் தமிழகத்தின் வரி வருவாய் மட்டும் ரூ9,540 கோடி என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளதாவது: அக்டோபர் 2022-க்கான ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் ரூ.1,51,718 கோடியாக உள்ளது. இதில் மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.26,039 கோடியாகவும், மாநில அரசுகளின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.33,396 கோடியாகவும், மத்திய- மாநில அரசுகளின் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.81,778 கோடியாகவும், செஸ் வரிவருவாய் ரூ.10,505 கோடியாகவும் உள்ளது.

English summary

The gross GST revenue collected in the month of October 2022 is Rs 1,51,718 crore of which CGST is Rs 26,039 crore, SGST is Rs 33,396 crore, IGST is Rs 81,778 crore (including Rs 37,297 crore collected on import of goods) and Cess is Rs 10,505 crore (including Rs 825 crore collected on import of goods), which is second highest till date.