சீனுக்கு வந்த ஆர்எஸ்எஸ்..! விவசாய சட்டங்கள் ரத்து! மோடி பின்வாங்கியதன் பின்னணி!

டெல்லி: மூன்று விவசாய சட்டங்களை ரத்து செய்வதற்கான அரசின் முடிவு பின்னணியில் ஆர்எஸ்எஸ் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நீடித்த விவசாயிகள் போராட்டம் சமூக ஒற்றுமையை மோசமாக பாதிக்கிறது என்பதால் ஆர்எஸ்எஸ் அதை விரும்பவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

விவசாயச் சட்டங்களை சங் அமைப்புகள் முழுவதுமாக எதிர்க்கவில்லை அல்லது அவற்றை ரத்து செய்யும் யோசனையையும் ஆதரிக்கவில்லை என்றாலும், கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடமாக இந்த பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதில் மோடி அரசு சரியாக செயல்படவில்லை என்பதில் தங்களுக்கு அதிருப்தி இருப்பதை அரசுக்கு சுட்டிக் காட்டிதான் வந்துள்ளது.

According to reports, the RSS is behind the government's decision to repeal three agricultural laws. It is said that the RSS does not want it because the protracted peasant struggle is badly affecting social cohesion.