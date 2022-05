அப்போ எதுக்கு வீர வசனம்.. ரஷ்யாவிடம் இருந்து இறக்குமதி! EU தான் டாப்.. இந்தியாவை முந்திய அமெரிக்கா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் போர் தொடங்கி பின்னர், உலக நாடுகள் ரஷ்யாவிடம் இருந்து இறக்குமதி செய்த நாடுகளின் பட்டியல் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

ரஷ்யா மீது உக்ரைன் கடந்த பிப். மாதம் இறுதியில் போரை ஆரம்பித்தது. அப்போது ஆரம்பித்த இந்த போர், 2 மாதங்கள் கடந்துவிட்ட போதிலும், இன்னும் கூட முடிவுக்கு வரவில்லை.

ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு கருதியே இந்த ராணுவ நடவடிக்கையை ஆரம்பித்துள்ளதாகத் தெரிவித்த ரஷ்ய அதிபர் புதின், அதை உறுதி செய்ததும் போரை நிறுத்துவோம் என்றும் கூறி இருந்தார்.

முப்படைகளுடம் இணைந்து தேசத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம்: புதிய ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே சூளுரை

English summary

Russia received $66 billion in fossil fuel imports in the two months since its invasion of Ukraine: (ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகம் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகள்) European Union bought Russian fossil fuels worth $46 billion, with Germany emerging as the top buyer.