அருணாச்சல எல்லையில் சீனா கட்டிய 2ஆவது கிராமம்.. இந்திய பகுதியில் உள்ளதா? சாட்டிலைட் படங்களால் பகீர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சீன எல்லையில் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் குறைந்தபட்சம் 60 கட்டிடங்களைக் கொண்ட இரண்டாவது பகுதி அல்லது கிராமத்தைச் சீனா கட்டியுள்ளதை புதிய சாட்டிலைட் படங்கள் காட்டுவதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே எல்லையில் மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில், இரண்டு தரப்பும் அதிகளவிலான வீரர்களை எல்லையில் குவித்து வருகின்றன.

குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலுக்குப் பிறகு, காஷ்மீர் மட்டுமின்றி அருணாச்சல பிரதேசத்திலும் இரு தரப்புக்கும் இடைய அமைதியற்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.

English summary

New satellite images show that China has constructed a second enclave or cluster of at least 60 buildings. China's new village in Arunachal Pradesh.