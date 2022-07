மதஉணர்வை தூண்டியதாக வழக்கு.. ஜாமின் கோரிய முகமது ஜுபைரின் வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத உணர்வை தூண்டியதாக ஆல்ட் நியூஸ் முகமது ஜுபைர் மீது டெல்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில் ஜாமின் கோரிய அவரது மனுவின் விசாரணையை செசன்ஸ் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

‛ஆல்ட் நியூஸ்' எனும் ‛பேக்ட் செக்' இணையதளத்தின் இணை நிறுவனர் முகமது ஜுபைர். இவர் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவ்வாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

மேலும் வலதுசாரிகள் பரப்பும் செய்திகளின் உண்மை தன்மையை கண்டறிந்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்தார்.

உபி வழக்கை ரத்து செய்யுங்க.. முகமது ஜுபைரின் மேல்முறையீடு வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை

English summary

Co-Founder of Alt News Mohammed Zubair has moved Sessions Court seeking bail in the Delhi FIR registered against him. Sessions Court Defers the hearing on July 14, in an alleged case of promoting enmity.