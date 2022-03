“அந்த விஷயத்தில் வீக்”..கொரோனாவால் ஆண்மை இழப்பு.. மருத்துவ உதவி கேட்டு அலையும் தம்பதிகள்.. அதிர்ச்சி

Delhi

டெல்லி : கொரோனா காரணமாக வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்க்கும் தம்பதியினருக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு இருப்பதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் ஆண்களுக்கு ஆண்மைக் குறைவு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் உள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் சீனாவின் வூகான் மாகணத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதன் பின்னர் உலகின் பல நாடுகளுக்கும் பரவியது.

பொருளாதரம், தொழில், வளர்ச்சி என அனைத்துத் துறைகளையும் தலைகீழாக புரட்டிப் போட்ட கொரோனாவில் ஆதிக்கம் தற்போது வரை நீடித்து வருகிறது என்றே கூறலாம். அந்த அளவுக்கு 3 ஆண்டுகளாக கொரோனா பாதிப்பின் தக்கம் உள்ளது.

English summary

Shocking news has come out that a couple working from home are suffering from depression due to corona and men are suffering from problems including impotence due to corona infection.