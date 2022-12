ஷ்ரத்தா கொலை வழக்கு.. நார்கோ டெஸ்டில் டாக்டர்களையே முட்டாள் ஆக்க நினைத்த அப்தாப்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஷ்ரத்தா கொலை குற்றவாளியான அப்தாப், தனக்கு நடத்தப்பட்ட உண்மை கண்டறியும் சோதனையின் போது முன்கூட்டியே ஒத்திகை பார்த்து விட்டு அதன்படி பதில்களை அளித்து மருத்துவர்களையே முட்டாள் ஆக்க முயற்சித்து இருக்கக் கூடும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் வசாய் நகரை சேர்ந்த இளம்பெண் ஷ்ரத்தா. மும்பையில் கால் செண்டரில் பணியாற்றி வந்த ஷர்த்தாவுக்கும் அப்தாப் அமீன் என்ற இளைஞருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது.

நெருங்கி பழகிய இவர்கள் இருவரும் டெல்லியில் லிவிங் டு கெதர் முறையில் வசித்து வந்தனர். ஷ்ரத்தா தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தியதால், அவரை கொலை செய்த அப்தாப், அந்தக் கொலையை மறைக்க செய்த காரியங்கள் அனைத்தும் கிரைம் திரில்லர் படங்களை மிஞ்சும் அளவுக்கு அமைந்தது.

English summary

Reports have surfaced that Abtab, the Shraddha murder convict who created a sensation across the country, may have tried to fool the doctors by rehearsing the answers in advance during the fact-finding test conducted on him.