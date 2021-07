தனியார் மையங்களில் மந்தமாக நடக்கும் வேக்சின் பணிகள்.. உடனடி நடவடிக்கை தேவை.. மத்திய அரசு உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: நாட்டிலுள்ள சில மாநிலங்களில் தனியார் மையங்களில் வேக்சின் பணிகள் மிக மெதுவாக நடைபெறுவது கவலையளிக்கும் வகையில் உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள மத்திய சுகாதாரத் துறை, மாநில அரசுகள் இதைத் தினசரி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை மெல்லக் குறைந்துள்ள நிலையில், வேக்சின் பணிகள் நாடு முழுவதும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் பல மாநிலங்களில் வேக்சின் பணிகள் மெதுவாகவே நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில், மத்திய சுகாதார செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷண், 15 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுகாதாரத் துறை செயலாளர்களுடன் உயர் மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினார்.

English summary

The Centre flagged to the states the slow pace of procurement and administration of coronavirus vaccine by private centers in some states as a cause of “serious worry”. Union Health Secretary Rajesh Bhushan chaired a high-level meeting with health secretaries of 15 states and UTs.