ஒற்றை செருப்பு.. வாயில் கவ்விச்சென்ற பாம்பு..காலே இல்லையே செருப்பு எதுக்கு நெட்டிசன்ஸ் கமெண்ட்

டெல்லி: பாம்பு ஒன்று தனது வாயினால் ரப்பர் செருப்பை எடுத்துச்செல்லும் வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

'பாம்பால் செருப்பை தூக்கிச் செல்ல முடியுமா என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அதற்கு கால்களும் இல்லை. இது எந்த இடத்தில் என்று தெரியவில்லை'' என்று வனத்துறை அதிகாரி பர்வீன் கஸ்வான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாம்பு என்றாலே படையும் நடுங்கும் என்று சொல்வார்கள். பாம்பு கதைகள் தொடர்பான சீரியல்கள் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி இன்றைக்கும் ஹிட் அடித்து வருகிறது. நாக கன்னிகள் தொடர்பான கதைகள் அனைவராலும் ரசிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பாம்புகள் பற்றிய பயமே இதற்குக் காரணம். பாம்பு தீண்டினால் உயிர் போய்விடும் என்ற பயம்தான். சமீபத்தில் கூட நாக தோஷம் கழிக்க பாம்பை தீண்டியிருக்கிறார் ஒருவர். அந்த பாம்பு நாக்கில் கொத்தியதில் பேச்சுத் திறனையே இழந்து விட்டார்.

பாம்பு மீதான பயத்தினால்தான் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் பாம்பு வந்தாலே அடித்து விரட்டுவார்கள். அப்படித்தான் பாம்பு ஒன்று குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வந்தது. சிசிடிவி கேமராவில் பாம்பு வருவதைப் பார்த்த பெண் ஒருவர் தனது செருப்பை எடுத்து பாம்பு மீது வீசினார்.

Snake video round the social media. IFS officer Parveen Kaswan tweet and post the video, I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location.