முடியல.. நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவையுங்க... அமலாக்க பிரிவுக்கு சோனியா காந்தி கடிதம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் சுவாசக்குழாயில் பூஞ்சை தாக்குதல் ஆகியவற்றால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற சோனியா காந்தி நேற்று முன்தினம் டிஸ்சார்ஜ் ஆன நிலையில் நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை சில வாரங்கள் ஒத்தி வைக்க வேண்டும் என அமலாக்கப்பிரிவுக்கு இன்று கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு பங்குகளை, காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் பங்குதாரர்களாக உள்ள யங் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு சட்டவிரோதமாக மாற்றப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

மேலும் இதுதொடர்பாக சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தது. இதுகுறித்து அமலாக்க பிரிவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Congress president Sonia Gandhi has sought more time from the Enforcement Directorate (ED) to appear before it as she is advised to take rest on account of Covid.