மகிழ்ச்சியான செய்தி... ஜோராக தொடங்கியது தென்மேற்குப் பருவமழை... கேரளாவில் 27முதல் ஆட்டம் ஆரம்பம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: தென் மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே கேரளத்தில் மே 27ல் தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய தென் கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தென் மேற்கு பருவமழை பெய்யக்கூடும்.

இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு இந்த தென்மேற்கு பருவமழை முக்கியமானதாகும். ஆண்டு தோறும் ஜூன் மாத முதல் வாரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் இருந்து தொடங்குவது வழக்கமாகும்.

English summary

Southwest monsoon to begin on 27th may kerala: (கேரளாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை 27ல் தொடங்கும் என அறிவிப்பு) Southwest monsoon is likely to bring the first showers to Kerala by May 27, five days earlier than the normal onset date, according to the weather office.