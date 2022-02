உக்ரைனில் இருந்து சிறப்பு ரயில்... இந்திய மாணவர்கள் கீவ் ரயில் நிலையம் செல்ல தூதரகம் வேண்டுகோள்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்வில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதால் இந்திய மாணவர்கள் ரயில் நிலையத்துக்கு செல்லலாம் என இந்திய தூதரகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. மாணவர்கள் அன்டை நாடுகளுக்கு செல்ல உக்ரைனில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

ரஷ்யா - உக்ரைன் எல்லையில் இன்று 5வது நாளாக போர் நீடிக்கிறது. உக்ரைன் தலைநகர் கைப்பற்றும் முயற்சியில் முனைப்பு காட்டி வருகிறது ரஷ்ய ராணுவம். முழுமையாக அதை கைப்பற்றும் நோக்கில் அதை ஒட்டியுள்ள நகரங்களில் அவர்கள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்வில் நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாக உக்ரைன் ராணுவம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில்; உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்வில் நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. கீவ்வை கைப்பற்றும் ரஷ்யாவின் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியில் முடிந்துள்ளன. 5வது நாளாக நடக்கும் போரில் ரஷ்ய ராணுவ வீரர்கள் 5,300 பேர் வரை இறந்திருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

