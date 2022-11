சோயிப் மாலிக்குடன் விவாகரத்தா?.. சானியா மிர்சாவின் இன்ஸ்டா பதிவை பார்த்து ரசிகர்கள் ஷாக்! என்னாச்சு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சானியா மிர்சா- சோயிப் மாலிக் இடையே பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவகாரத்து செய்ய இருப்பதாக வதந்திகள் பரவி வரும் நிலையில், சானியா மிர்சா தனது இன்ஸ்டாகிரம் பக்கத்தில் மிகவும் உருக்கத்துடன் மறைமுகமாக வெளியிட்டு இருக்கும் பதிவு அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா. ஐதாரபாத்தை சேர்ந்த சானியா மிர்சா இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான டென்னிஸ் வீராங்கனையாக வலம் வருகிறார்.

சானியா மிர்சாவுக்கும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வீரர் சோயிப் மாலிக்கிற்கும் கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. பல்வேறு பரபரப்புகளுக்கு மத்தியில்தான் இவர்கள் திருமணமும் நடைபெற்று இருந்தது.

கூட்டத்தில் அத்துமீறிய ரசிகர்.. கன்னத்தில் பளார் விட்டு நடிகை சானியா ஐயப்பன் பதிலடி.. பரபரப்பு!

English summary

Sania Mirza- Shoaib Malik has split and there are rumors of an affair, Sania Mirza's post on her Instagram page has created a stir among her fans.