பயங்கரவாத நிதி.. “ஹவாலாவை” தடுக்கனும்! அந்த அமைப்பை தடை செய்தோம் - PFI தடை பற்றி அமித்ஷா பேச்சு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: ஹவாலா போன்ற அனைத்து வகையான பயங்கரவாத நிதி திரட்டலையும் தடுக்க வேண்டும் எனவும், அண்மையில் பயங்கரவாதத்திற்கு ஆள் சேர்த்த அமைப்புக்கு தடை விதித்ததாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்து உள்ளார்.

"பயங்கரவாதத்திற்கு பணம் இல்லை" என்ற பெயரில் நடைபெற்ற மாநாட்டில், பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நிதி தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார்.

இதில், "நாட்டின் ஜனநாயகம், மனித உரிமை, பொருளாதார முன்னேற்றம், உலக அமைதிக்கு பயங்கரவாதம் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது.

English summary

Union Home Minister Amit Shah has said that all forms of terror fund raising like hawala should be stopped and recently govt has banned organizations that recruit people for terrorism.