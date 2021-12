ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் பிபின் ராவத் உயிரிழந்த பின்னணியில் சீன நாட்டு சதி? சு.சாமி சந்தேகம்

Delhi

டெல்லி: ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் இந்திய ராணுவ முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் மரணமடைந்த நிலையில், இந்த விபத்தின் பின்னணியில் சீன சதி இருக்கக்கூடும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி சந்தேகம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

குன்னூர் அருகே இன்று நண்பகலில் பிபின் ராவத் அவரது மனைவி மதுலிகா மற்றும் சில ராணுவ அதிகாரிகள் பயணம் செய்த ஹெலிகாப்டர் நொறுங்கி விழுந்து தீப்பிடித்து எரிந்தது.

இந்த பயங்கர விபத்தில் அதில் பயணம் செய்த 14 பேரில் 13 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். கேப்டன் வருண், 80% தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வெலிங்டன் ராணுவ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

Army Chief crash looks like cyber warfare from China or substandard Russian helicopter controlled by China. Go for same reaction on China after verification. Don't be spineless leaders