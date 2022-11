ஆந்திராவுக்கு ஒரே தலைநகர்.. மேல்முறையீடு விசாரணையிலிருந்து விலகினார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி!

Delhi

டெல்லி: ஆந்திராவுக்கு மூன்று தலைநகர் அமைப்பது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையிலிருந்து உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யு.யு.லலித் விலகியுள்ளார்.

ஏற்கெனவே மூன்று தலைநகருக்கு பதிலாக ஒரே தலைநகர் போதுமானது என ஹைதராபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது.

இதனை எதிர்த்து மாநில அரசான ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கிலிருந்து தலைமை நீதிபதி விலகியுள்ளார்.

Supreme Court Chief Justice U.U. Lalit has withdrawn from the hearing of the case related to setting up three capitals for Andhra Pradesh. Hyderabad High Court had already ruled that one capital city is sufficient instead of three capital cities. Against this, an appeal was filed in the Supreme Court on behalf of the YSR Congress party, the state government. However, the Chief Justice has withdrawn from this case.