பெரிய, பெரிய கட்டம் போட்ட லுங்கி.. தும்பை பூ கலர் சட்டை.. அட, இது தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின்!

டெல்லி: பெரிய, பெரிய, கட்டம் போட்ட லுங்கி, பனியன் வெளியே தெரியும் அளவுக்கு தும்பைப் பூ போல ஒரு வெள்ளை சட்டை, நெஞ்சம் நிமிர்த்தியபடி டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் ஸ்டாலின் நிற்கும் படம்தான் இப்போது சமூக வலைத்தளங்கள் முழுக்க வைரலாக சுற்றி வருகிறது.

பிரதமர் மோடியை சந்தித்து தமிழக வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்த கோரிக்கை மனுக்களை வழங்க டெல்லி சென்றுள்ளார் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

இன்று அவர் காங்கிரஸ் சீனியர் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரைச் சந்தித்து பேச உள்ளார்.

English summary

MK Stalin, wearing a Lungi in Delhi and the photo goes viral in social media. You can find how and when Lungi dress entered in Tamil Nadu, What is origin of lungi and other details here.