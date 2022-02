இவர்கள் பாகிஸ்தானின் குரல்! - சந்திரசேகர ராவை கடுமையாகத் தாக்கும் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர்

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி பாகிஸ்தானை எதிரொலிப்பதாக மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார்.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பாஜக மக்கள் மத்தியில் பொய்களை பரப்பி வருவதாகவும், சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்தியதற்கான ஆதாரத்தை கேட்பதில் என்ன தவறு உள்ளது என தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் பேசியுள்ளார்.

தெலுங்கானா முதல்வர் பாஜகவை நேரடியாக விமர்சித்துப் பேசியதற்கு, பாஜக தரப்பில் இருந்து அவருக்கு தொடர்ந்து கண்டனங்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

English summary

Anurag Thakur alleged that the Congress and the Telangana Rashtra Samithi were only echoing Pakistan. Before that Telangana CM Chandrasekara Rao asked about Surgical Strike.