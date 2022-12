மோடியை எதிர்க்கும் கேசிஆர்.. மகள் கவிதாவுக்கு பறந்த சிபிஐ சம்மன்..டெல்லி மதுபான ஊழலில் இறுகும் பிடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறார். இந்நிலையில் தான் டெல்லி புதிய மதுபான கொள்கையில் ஏற்பட்ட ஊழல் தொடர்பாக சந்திரசேகர ராவின் மகள் கவிதாவுக்கு சிபிஐ சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதனால் மத்திய அரசுக்கும், சந்திரசேகரராவின் அரசுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு விஸ்வரூம் எடுத்துள்ளது.

டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளார். இந்நிலையில் தான் டெல்லி அரசின் புதிய மதுபான கொள்கையில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இதுதொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் டெல்லி துணை முதல் அமைச்சர் மணிஸ் சோடியா உள்பட பலரது வீடுகளில் சோதனை செய்தனர். உள்நோக்கத்துடன் சிபிஐ சோதனை நடத்துவதாக ஆம்ஆத்மி கட்சியின் குற்றம்சாட்டினர்.

டெல்லி “புரோக்கர்கள்”.. ரூ.100 கோடியை உதறிய எம்எல்ஏக்கள்! மேடையேற்றி பாராட்டிய சந்திர சேகர் ராவ்

English summary

Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao has been strongly opposing Prime Minister Narendra Modi. In this context, the CBI has sent a summons to Chandrasekhara Rao's daughter Kavita in connection with the corruption in Delhi's new liquor policy. Due to this, the conflict between the central government and Chandrasekarara's government has taken a turn for the worse.