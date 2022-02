ஹிகாப் அணிந்து தெருவில் நடக்கலாமே.. மார்க்கெட் போகலாமே.. மத்திய அமைச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் பேட்டி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛நாட்டில் ஹிஜாப் தடை எங்குள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி தவறாக பிரசாரம் செய்கிறது'' என மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி விமர்சனம் செய்தார்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்ட பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப்புக்கு எதிராக போராட்டம் துவங்கியது. ஹிஜாப்புக்கு ஆதரவாகவும், எதிர்ப்பாகவும் அடுத்தடுத்து போராட்டங்கள் நடந்தன. ஹிஜாப்புக்கு போட்டியாக சிலர் காவிஷால் அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு சென்றனர். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து சில கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. மேலும், கர்நாடக அரசும் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சீருடை முறை கட்டாயம் பின்பற்ற உத்தரவிட்டது. ஹிஜாப் தடையை எதிர்த்து உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரி மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.

Where is the hijab ban in the country. In this matter congress party for "misleading propaganda, Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi criticized in delhi.