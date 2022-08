குரங்கு அம்மையில் இருந்த தப்பிக்க என்ன வழி? செய்ய வேண்டியவை! செய்யக் கூடாதவை! மத்திய அரசின் அட்வைஸ்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் டெல்லி கேரளாவில் பாதிப்பு கவலை தரும் அளவில் உள்ளதால் குரங்கு அம்மை தொற்றை தவிர்க்கும் வகையில் மத்திய அரசு சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.

கொரோனா பாதிப்பு, ஆப்பிரிக்க பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்புகளுக்கிடையே கேரளாவில் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு அம்மாநில மக்களை கடுமையான அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக கேரள சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் கேரளாவில் இன்று மேலும் ஒரு நபருக்கு குரங்கு அம்மை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இதன் காரணமாக கேரள மாநிலத்தில் மட்டும் 5வது நபருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

டெல்லியில் மேலும் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை.. நாடு முழுக்க மொத்த பாதிப்பு 8 ஆக உயர்வு!

English summary

As the incidence of monkeypox is spreading rapidly in India, the central government has issued some guidelines to avoid the spread of monkeypox in Delhi and Kerala.