விடாது துரத்தும் நுபுர் சர்மா! அக்னிபாத் வேற! உச்சகட்ட டென்சனில் வடமாநிலங்கள்! அலர்ட் ஆகும் அரசு!

Delhi

டெல்லி : நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா கருத்து தெரிவித்த விவகாரத்தில் பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அக்னிபாத் ராணுவ சேவை திட்டத்துக்கு எதிராக வடமாநிலங்களில் வன்முறை ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்தியா முழுவதும் பாதுகாப்பினை அதிகப்படுத்த மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

முகமது நபிகள் குறித்து சர்ச்சை கருத்து வெளியிட்ட நுபுர் சர்மாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தி, பல்வேறு மாநிலங்களில், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்கு பிறகு, மசூதிகளின் வாயில்களில் கூடிய இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினர்.

இதில் ஜார்கண்ட், உத்திர பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் வன்முறை வெடித்தது. இந்த நிலையில், இன்று தொழுகைக்காக மசூதிகளில் கூட உள்ள இஸ்லாமியர்கள், மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளதால், நாடு முழுவதும் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Former BJP spokesperson Nupur Sharma's comments on Nabi Nayak have sparked outrage, with the unio government ordering increased security across India as violence erupts in the north against the Agnipat military service plan.