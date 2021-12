தடுப்பூசி போடலைனா 100 % ஆபத்துதான்...! ஓமிக்ரானை கண்டறிந்த மருத்துவர் எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: தடுப்பு ஊசி செலுத்தி கொண்டவர்களை ஓமிக்ரான் வைரஸ் தாக்கினாலும் அதிக பாதிப்பு இருக்காது எனவும், ஆனால் தடுப்பு ஊசி செலுத்தி கொள்ளாதவர்களுக்கு 100% ஆபத்து ஏற்படும் என தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஓமிக்ரான் மாறுபாட்டை முதலில் கண்டறிந்த மருத்துவரான டாக்டர் ஏஞ்சலிக் கோட்ஸி எச்சரித்துள்ளார்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நாள் ஒன்றுக்கு 200 பேர் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டு, கட்டுக்கோப்பில் வைக்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களுக்குள் திடீரென கொரோனா தொற்று நாள்தோறும், 1,200 அளவில் அதிகரித்து, நேற்று 2,465 ஆக அதிகரித்துவிட்டது.

முதலில் பிரிட்டோரியாவிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள நகரங்கள், ஸ்வானே மெட்ரோ நகரம் ஆகியபகுதிகளில் கரோனா தொற்று அதிகமாக இருந்தது. அதன்பின் அப்பகுதியில் உள்ள பல்கலைக்கழகம், கல்லூரிகளில் பயிலும் இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த வைரஸ் வேகமாகப் பரவத் தொடங்கியது.

English summary

Dr. Angelique Coetzee, the doctor who first discovered the Omigran variant in South Africa, warns that those who have been vaccinated will not be overly infected with the Omigran virus, but those who are not vaccinated will be 100% at risk.