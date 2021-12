நல்லாட்சி குறியீட்டில் தமிழ்நாடு முதலிடம்.. அமித் ஷா வெளியிட்ட அறிக்கையில் தகவல்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நல்லாட்சி தினத்தையொட்டு வெளியிட்ட 2021ஆம் ஆண்டுக்கான நல்லாட்சி குறியீடு அறிக்கையில், நீதி மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு தோறும் மத்திய் அரசின் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்புத் துறை சார்பில் நாட்டின் மாநிலங்களில் நல்லாட்சி குறியீடு எனும் மதிப்பீட்டு அறிக்கை வெளியிடப்படுவது வழக்கம்,. இந்நிலையில் நடப்பாண்டு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் நல்லாட்சிக் குறியீட்டை தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கடந்த சனிக்கிழமை அன்று வெளியிட்டார்.

விவசாயம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகள், வணிகம் & தொழில்கள், மனித வள மேம்பாடு, பொது சுகாதாரம், பொது உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பயன்பாடுகள், பொருளாதார நிர்வாகம், சமூக நலன் & மேம்பாடு, நீதித்துறை மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குடிமக்களை மையப்படுத்திய ஆளுகை ஆகிய பத்து துறைகளில் மாநிலங்களின் செயல்பாடுகளை குறித்து ஆய்வு நடத்தி இந்த அறிக்கை வெளியிடப்படும்

English summary

According to a report released by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of Good Governance Day, 2021, Tamil Nadu ranks first in justice and public security.