பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். மறைத்தது வெளிவருகிறது... இலங்கையில் வெளிவந்துவிட்டது - எச்சரிக்கும் ராகுல் காந்தி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பாஜகவும் ஆர்.எஸ்.எஸ்-உம் சில விசயங்களை மக்களிடம் மறைத்துவிட்டதாகவும் அது தற்போது வெளியாகி இருப்பதாகவும் அடுத்த 2 முதல் 3 ஆண்டுகளில் மோசமான விளைவுகள் இதனால் ஏற்படும் எனவும் காங்கிரஸ் எம்.பி.ராகுல் காந்தி எச்சரித்துள்ளார்.

ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான சரத் யாதவை காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சரத் யாதவ், "காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல் காந்தியை ஏன் தேர்வு செய்யக்கூடாது. அவரை தான் கட்சித் தலைவராக்க வேண்டும் என்பது எனது விருப்பம்.

English summary

New Delhi: Congress MP Rahul Gandhi has said that the BJP and the RSS have hidden some things from the people and that it is now leaked and that it will have dire consequences in the next 2 to 3 years: பாஜகவும் ஆர்.எஸ்.எஸ்-உம் சில விசயங்களை மக்களிடம் மறைத்துவிட்டதாகவும் அது தற்போது வெளியாகி இருப்பதாகவும் அடுத்த 2 முதல் 3 ஆண்டுகளில் மோசமான விளைவுகள் இதனால் ஏற்படும் எனவும் காங்கிரஸ் எம்.பி.ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.