3 நாட்கள் முன்.. நூலிழையில் உயிர் தப்பித்த டேனிஷ்.. ஆப்கானில் கொல்லப்பட்டது எப்படி? - பின்னணி

டெல்லி: ராய்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் மூத்த பத்திரிகையாளரும் புலிட்சர் பரிசு வென்றவருமான டேனிஷ் சித்திக் இன்று ஆப்கானில் கொல்லப்பட்டார். தாலிபான்கள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் இவர் கொல்லப்பட்டார்.

இந்தியாவை உலுக்கிய தேசிய அளவிலான பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் அனைத்திலும் டேனிஷ் சித்திக்கின் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்று இருக்கும். கடந்த 5- 7 வருடங்களில் இந்தியாவில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள், சமுதாய பிரச்சனைகள், அரசியல் நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் டேனிஷ் சித்திக் தனது புகைப்படங்கள் மூலம் உலகம் முழுக்க கொண்டு சென்றார்.

சர்வதேச அளவில் மதிக்கப்படும் இந்திய புகைப்படக்காரராக மும்பையை சேர்ந்த டேனிஷ் சித்திக் இடம்பெற்று இருந்தார். இந்த நிலையில்தான் இவர் இன்று ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களால் கொல்லப்பட்டார்.

