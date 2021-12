வடமாநிலங்களை உறைய வைத்த குளிர்.. டெல்லியில் புதிய ரெக்கார்ட்.. என்ன இவ்வளவு குளிரா!?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: டெல்லி உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் கடும் குளிர் வாட்டி வரும் நிலையில் டெல்லியில் இந்த பருவ காலத் திலேயே மிகக் குறைந்த அளவாக 4.6 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகி உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வடக்கு பாகிஸ்தான் அருகே மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வரும் நிலையில் மேற்கத்திய காற்றும் சேர்ந்து பேசுவதால் இந்தியாவின் வடமாநிலங்களில் குறிப்பாக இமாச்சலப் பிரதேசம் டெல்லி காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குளிர்ந்த காற்று வீசுகிறது.

இதனால் பல இடங்களில் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத நிலையில் பகலிலேயே விளக்கை எரியவிட்டு வாகனங்களில் பயணம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The northern states, including Delhi, are experiencing severe cold, The minimum temperature in Delhi this season was recorded at 4.6 degrees Celsius, according to the Meteorological Department.