டெல்டாவை விட வீரியமிக்க லாம்ப்டா வைரஸ்.. இந்தியாவில் பரவுகிறதா? தடுப்பூசிக்கு கட்டுப்படுமா? பின்னணி!

டெல்லி: உலக நாடுகள் முழுவதையும் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் கொரோனா வைரஸ் ஒவ்வொரு உருவமாக மாறுபாடு அடைந்து மனிதர்களை தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது.

பல்வேறு நாடுகளில் இரண்டாவது அலைக்கு டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ்தான் காரணம் என்பது தெளிவானது. இந்த நிலையில் டெல்டா வைரஸை விட ஆபத்தான லாம்ப்டா' என்ற திரிபு வகை வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென் அமெரிக்க நாடான பெருவில் முதலில் கடந்த ஜூன் மாதம் லாம்ப்டா வகை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. லாம்ப்டா வைரஸ் மிகவும் வீரியம் மிக்கதாகவும், பல்வேறு நாடுகளில் வேகமாகவும் பரவி வருகிறது.

The more virulent lambda virus than Delta is spreading faster in various countries. Medical researchers say it is more likely to spread to India as well