கட்சிய விட்டு நீக்கிட்டாங்க! பதவி இல்ல..உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையிட்ட ஓபிஎஸ்! நீதிபதிகள் சொன்ன பதில்!

டெல்லி : அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு அனுமதி வழங்கிய உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடைக்கோரிய மனுவை உடனடியாக விசாரிக்க வேண்டும் என ஓ.பி.எஸ் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டதோடு, அதனை திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. ஆனால் அடுத்த வாரம் விசாரணை நடைபெறும், உரிய தேதியை சொல்லமுடியாது என தலைமை நீதிபதி கூறியுள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி சென்னை மாநகரத்தில் அதிமுகவின் இந்த ஆண்டுக்கான இரண்டாவது பொதுக்குழு கூட்டம் தலைமை நிலைய செயலாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் நடைபெற்றது. அதில் கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் ஏகமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

அதே பொதுக்குழுவில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பொருளாளர் பதவி வகித்து வந்த ஓபிஎஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதோடு, அவரது ஆதரவாளர்களான வைத்தியலிங்கம், ஜே.சி.டி.பிரபாகர் உள்ளிட்டோரும் நீக்கப்பட்டனர்.

OPS filed an appeal in the Supreme Court to hear the petition seeking a stay on the High Court order granting permission to the AIADMK General Assembly and requested that it be taken up for hearing on Monday. But the Chief Justice has said that the hearing will be held next week and the appropriate date cannot be given.