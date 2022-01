Neo Cov: நியோகோவ் உருமாறவில்லை.. மனிதர்களுக்கு இப்போது பரவாது.. வூஹான் விஞ்ஞானிகள் சொன்னது இதுதான்

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: நியோகோவ் வைரஸ் குறித்த வூஹான் விஞ்ஞானிகளின் அசல் ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள தகவல்கள் என்ன? இந்த வைரஸுக்கு நாம் அச்சப்பட தேவையா என்பதையும் பார்ப்போம்.

ஆல்பா முதல் டெல்டா , டெல்டா முதல் ஓமிக்ரான் என வரிசையாக வந்த புதிய வேரியண்ட்களால் உலக நாடுகள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு வேரியண்டும் முடிவுக்கு வரும் போது "அடுத்து புதுசா என்ன பூதம் (வைரஸ்) கிளம்ப போகுதோ" என மக்களை ஒரு வித பீதியிலேயே வைத்திருந்ததற்கு காரணம் அந்த வைரஸ்கள் ஏற்படுத்திய உயிரிழப்புகளும் பாதிப்புகளும் என சொல்லலாம்.

இன்று முடியும், நாளை முடியும் என வரும் அன்றாட செய்திகளை மக்கள் நம்பிய நிலையில் தற்போது புதிதாக நியோகோவ் எனும் வைரஸ் பரவுவதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். நேற்று முதல் இந்த வைரஸ் குறித்து இந்தியர்கள் அதிகம் தேடி தேடி படித்தார்கள்.

NeoCov: நியோ கோவ் வைரஸால் 3ல் ஒருவர் பலி என பரவும் தகவல்..பீதி வேண்டாம் என்கிறார் டேட்டா நிபுணர்

English summary

There is nothing to worry about the Neo Cov till it gets one mutation.