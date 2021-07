எச்சரிக்கை.. அடுத்த மாதம் நாட்டில் கொரோனா 3ஆம் அலை.. அடித்துச் சொல்லும் எஸ்பிஐ வல்லுநர்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா 2ஆம் அலையிலிருந்து இந்தியா மீண்டு சில மாதங்கள் மட்டுமே ஆகியுள்ள நிலையில், கொரோனா 3ஆம் அலை அடுத்த மாதம் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக எஸ்பிஐ வல்லுநர் குழு கணித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் கடந்த சில மாதங்களாகவே மிக மோசமாக இருந்தது. தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சத்தைத் தாண்டியது.

ஜெ. நினைவிடத்திற்கு செல்கிறார் சசிகலா?.. தொண்டர்களை சந்திக்கிறார்?.. ஜூலை 5 க்கு பிறகு சாத்தியம்?

இந்த காலகட்டத்தில் மத்திய அரசு எந்தவொரு ஊரடங்கையும் அமல்படுத்தவில்லை என்றாலும், நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் எதோ ஒரு கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தது. இதனால் நாட்டின் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

English summary

Corona third wave may hit India next month says SBI Research report. Corona 2nd wave is now only ending in the state.