Delhi

oi-Jaya Chitra

டெல்லி: டெல்லி இனிப்பகம் ஒன்றில் தங்கம் சேர்த்த இனிப்புகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த இனிப்பின் விலை ஒரு கிலோ ரூ. 16 ஆயிரம் என்பது மக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

இந்த மிட்டாய் ரொம்பவே காஸ்ட்லி.. விலை ஜஸ்ட் ரூ.16,000 தான்.. காரணம் மேலே உள்ள தங்கம்!

"இந்தப் பிறப்புதான் நல்லா ருசிச்சுச் சாப்பிடக் கிடைச்சது.. " என பிரகாஷ்ராஜ் மாதிரி, பாட்டுப் பாடிக் கொண்டு, விதவிதமாக சாப்பிடுவதில் நம்மில் பலருக்கு ஆர்வம் அதிகம். இதனாலேயே சமையல் கலைஞர்களும் உணவுப் பதார்த்தங்களை விதவிதமான சுவையில், வடிவத்தில் தயாரித்து அவற்றை சந்தையில் விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் மிகவும் விலையுயர்ந்த தங்கத்தை உணவுப் பொருளில் சேர்ப்பது சமீபகாலமாக அதிகரித்து வருகிறது. அது சுவைக்காக சேர்க்கப்படுகிறதா அல்லது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்க வேண்டும் எனச் சேர்க்கப்படுகிறதா என்பதெல்லாம் வேறு கதை. ஆனால், இது போன்ற வித்தியாசமான உணவுப் பொருட்கள் இணையம் மூலம் விரைவாக மக்களைச் சேர்ந்து, அவர்களையும் அதனை வாங்கும்படி ஏங்க வைத்து விடுகிறது என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.

தற்போதும் அப்படித்தான் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட மிட்டாய் இன்று இணையத்தில் டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது.

English summary

The video posted on Instagram opens to show how a certain kind of sweet is made and then coated with a layer of golden foil. It is then topped with some saffron or kesar. These sweets, according to this food blogger, are priced at rupees 16,000 per kg.