இப்படித்தான் நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிக்கிறாங்க.. பிபிசி விவகாரம் குறித்து கிரண் ரிஜிஜூ விமர்சனம்

பிபிசி ஆவணப்படத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட தடைக்கு எதிரான மனுக்களை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ள நிலையில் நீதிமன்றத்தின் நேரம் வீணடிக்கப்படுவதாக கிரண் ரிஜிஜூ டிவிட் செய்துள்ளார்.

டெல்லி: குஜராத் கலவரம் தொடர்பான பிபிசி ஆவணப்படத்திற்கு மத்திய அரசு விதித்துள்ள தடையை எதிர்த்து தொடரப்பட்டுள்ள பொதுநல மனுக்களை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேரம் இப்படித்தான் வீணடிக்கப்படுவதாக மத்திய சட்ட அமைச்சர் தனது ட்விட் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த 2002-ம் ஆண்டில் குஜராத்தில் கலவரம் வெடித்தது. அப்போது அந்த மாநில முதல்வராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவி வகித்தார்.

இந்தக் கலவரம் தொடர்பாக பிபிசி கடந்த 17-ம் தேதி ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டது. "India - The Modi Question" என்ற தலைப்பிலான அந்த ஆவணப்படத்தில் பிரதமர் மோடி குறித்து எதிர்மறையான கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

The Supreme Court has agreed to hear PILs filed against the central government's ban on a BBC documentary on the Gujarat riots. The Union Law Minister mentioned in his tweet that this is how time is being wasted in the Supreme Court.