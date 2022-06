எந்த மதமும் பலவீனமல்ல! அல்கொய்தா மிரட்டலை கண்டிங்க! மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு சிவசேனா ‛அட்வைஸ்’

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛ எந்த மதமும் பலவீனமாக இல்லை. அல்குவைதா போன்ற இஸ்லாமிய பயங்கரவாத குழுவின் அச்சுறுத்தலையும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி கண்டிக்க வேண்டும்'' என சிவசேனா எம்பி பிரியங்கா சதுர்வேதி கூறினார்.

ஞானவாபி மசூதி வழக்கு தொடர்பான டிவி விவாதத்தில் பாஜகவின் நுபுர் சர்மா இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்கரிய கருத்து தெரிவித்தார்.

இது சர்வதேச அளவில் சர்ச்சையாகி உள்ளது. இந்தியாவுக்கு பல்வேறு முஸ்லிம் நாடுகள் கண்டனங்கள் தெரிவித்து வருகின்றன. இந்தியா தரப்பில் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என கத்தார் நாடு வலியுறுத்தியது.

ஞானவாபி மசூதியை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிக்கு மிரட்டல் கடிதம்.. பாதுகாப்பை அதிகரித்த போலீஸ்!

English summary

Threats from Islamist terror groups such as Al Qaeda should be unequivocally denounced by these Middle East nations as well, says Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi.