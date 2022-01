கிராமங்களை நோக்கி பரவும் ஓமிக்ரான்..3ஆம் அலை என்ன செய்யும்? தடுப்பது எப்படி? டாப் ஆய்வாளர் விளக்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஓமிக்ரான் அச்சம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், நாட்டின் டாப் பயாலஜிஸ்ட்களில் ஒருவரான அனுராக் அகர்வால் கிராமப்புறங்களில் எப்போது வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது குறித்து சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்,

ஓமிக்ரான் பரவலுக்குப் பின்னர், தற்போது இந்தியாவில் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றே சொல்லலாம். பல மாநிலங்களிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இதன் காரணமாக நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களும் கூட இரவு ஊரடங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. வரும் ஓரிரு வாரங்கள் வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Top biologist Anurag Agarwal says rural India will be hit by the Omicron wave in less than a month. Omicron wave is over in top metro cities of India.