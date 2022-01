"இப்போது நம்மிடையே ஒன்றல்ல.. 2 பெருந்தொற்றுகள் உள்ளன.." டாப் ஆய்வாளர் வார்னிங்.. இது தான் காரணமாம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஐசிஎம்ஆரின் முன்னாள் தலைவர் டாக்டர் டி ஜேக்கப் ஜான் இது குறித்து முக்கிய தகவலைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் இப்போது ஓமிக்ரான் கொரோனா தான் தலைவலியைத் தருகிறது. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் என பல்வேறு நாடுகளிலும் தினசரி கேஸ்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் உயர்ந்து வருகிறது.

இந்தியாவிலும் தினசரி கொரோனா கேஸ்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் 2.5 லட்சத்தைக் கடந்துள்ளது. மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா உள்ளிட்ட தினசரி கேஸ்கள் மிக அதிகமாக உள்ளது.

English summary

Dr T Jacob John said it is very likely that two pandemics are going on side by side. Is Omicron Corona is different from other Corona variants.