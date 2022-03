நல்லா பாருங்க.. இதுதான் புது 20 ரூபாய் காயின்.. அழகான அசோக ஸ்தூபி.. கூடவே சத்யமேவ ஜெயதே!

Delhi

டெல்லி: பத்து ரூபாய் நாணயங்களைப் போல், 2019ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இருபது ரூபாய் நாணயங்களும் தற்போது புழக்கத்திற்கு வர தொடங்கியுள்ளன.

கடந்த 2009ம் ஆண்டு பத்து ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிட்டது ரிசர்வ் வங்கி. இந்நிலையில் புதிய 20 ரூபாய் நாணயத்தையும் கடந்த 2019ம் ஆண்டு ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டது.

ஏற்கெனவே புழக்கத்தில் இருக்கும் 10 ரூபாய் நாணயங்களை பல இடத்திலும் செல்லாது என்று சொல்வதால், மக்கள் தங்களிடம் இருக்கும் 10 ரூபாய் நாணயங்களை வங்கிகளில் கொடுத்து வருகின்றனர். 10 ரூபாய் நாணயம் செல்லும் என ரிசர்வ் வங்கி தொடர்ந்து கூறிவருவதை பலரும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.

Like the ten rupee coins, the twenty rupee coins introduced in 2019 are now beginning to come into circulation.