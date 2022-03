320 சீன செயலிகளுக்கு தடை போட்ட மத்திய அரசு.. டிக்டாக் முதல் ஷேர் இட் வரை.. இதுதான் உண்மையான காரணம்.!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : செல்போன் பயன்படுத்தும் நாட்டு மக்களுக்கு பாதுகாப்பான, நம்பகமான மற்றும் பொறுப்பான இணையத்தை உறுதி செய்வதற்காக தகவல் தொழில்நுட்ப (ஐடி) சட்டத்தின் விதியின் கீழ், மத்திய அரசு இதுவரை 320 மொபைல் ஆப்களை முடக்கியுள்ளது என்று நாடாளுமன்றத்தில் எழுத்துப் பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றைய நவீன யுகத்தில் செல்போன் இல்லாமல் மக்கள் வாழவே முடியாது என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். காலை முதல் தூங்கும் வரை செல்போன் நம் உடலின் மற்றொரு அங்கம் போலவே ஆகிவிட்டது.

கால்குலேட்டர் தொடங்கி டிக்டாக் வரை ஆயிரக்கணக்கான அப்ளிகேஷன்கள் மொபைல் போன்களை ஆக்கிரமித்துள்ளன. அதே நேரத்தில் செல்போன் பயன்படுத்தும் மக்களின் அந்தரங்கங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தகவல்கள், வங்கி தகவல்களை திருடும் பல்வேறு அப்ளிகேசன்களும் உலாவுகின்றன..

English summary

The government has so far disabled 320 mobile apps under the provisions of the Information Technology (IT) Act to ensure a secure, reliable and accountable internet for the people of the country who use cell phones.