இந்தியாவில் குறைந்து வரும் வேலையில்லா திண்டாட்டம்.. திருச்சி சிவா கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் பதில்!

டெல்லி: திமுக எம்பி திருச்சி சிவா உள்ளிட்ட எம்பிக்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, ‛‛இந்தியாவில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறைந்து வருகிறது'' என நாடாளுமன்றத்தின் ராஜ்யசபாவில் புள்ளிவிபரங்களோடு மத்திய அமைச்சர் ராமேஸ்வர் டெலி பதில் அளித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. மேலும் இந்தியாவில் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதில் மத்திய அரசு தவறி விட்டது என காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் விமர்சனம் செய்து வருகின்றன.

ஆனால் இதனை மத்திய அரசு முற்றிலுமாக மறுத்து வருகிறது. இந்தியாவில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறைந்துள்ளதாக தொடர்ந்து மத்திய அரசு தெரிவித்து வருகிறது.

English summary

In the Rajya Sabha of the Parliament, Union Minister Rameshwar Teli, responded to a question asked by MPs including DMK MP Tiruchi Siva, saying, Unemployment in India is decreasing''.