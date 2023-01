கொதிப்பை ஏற்படுத்திய ‘தமிழ் நாயுடு’.. ஓயாத ‘தமிழ்நாடு’ சர்ச்சை! ஸ்பெல்லிங்கை திருத்திய மத்திய அரசு

மத்திய அரசு இணையதளத்தில் பிழையாக இடம்பெற்ற ‘தமிழ் நாயுடு’ என்ற பெயர் ‘தமிழ்நாடு’ என்று திருத்தம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் நடைபெற்ற மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற ஊர்திகளில் சிறந்ததை தேர்வு செய்ய மத்திய அரசின் இணையதளத்தில் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் நிலையில் அதில் பிழையாக குறிப்பிடப்பட்டு இருந்த தமிழ் நாயுடு என்ற பெயர் திருத்தப்பட்டு உள்ளது.

கடந்த டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி இந்திய குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லியில் அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கடந்த முறை குடியரசு தினத்தில் தமிழ்நாட்டின் அலங்கார ஊர்தி தேர்வாகாத நிலையில் இம்முறை தேர்வாகி இருந்தது.

அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் கல்வி, கலை, போர் போன்ற பல துறைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் அவர்களின் சிலைகளை கொண்ட அலங்கார ஊர்தி வடிவமைக்கப்பட்டது. அதன் பின்புறம் தந்தை பெரிய கோயில் வடிவமைப்பும் இடம்பெற்றது.

மத்திய அரசின் வெப்சைட்டில் எழுத்துப் பிழை.. என்னது 'தமிழ் நாயுடு’வா? திமுக ஐடி விங் கொதிப்பு!

English summary

The name of 'Tamil Naidu', which was mistakenly displayed on the central government website, has been corrected to 'Tamil Nadu'.