மழையில் பிரேக் பிடித்தாலும் வழுக்க கூடாது.. டயர் தயாரிப்பதற்கு புதிய ரூல்ஸ்.. மத்திய அரசு அதிரடி!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: வரும் அக்டோபர் மாதம் முதல் புதிய விதிமுறைகளின்படி தான் வாகனங்களின் டயர்களை தயாரிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிடுள்ளது.

இந்தியாவில் வாகனங்களுக்கான புதிய டயர்களை தயாரிப்பதற்கான விதிமுறைகளையும் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. வரும் அக்டோபர் மாதம் முதல் புதிய விதிமுறைகளின்படி மட்டுமே வாகனங்களின் டயர்களை தயாரிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Undian government is all set to implement new standards for tyres sold in the country. The new standards for tyres will come into effect from October 2022.