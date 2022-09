மதத்தின் பெயரால் மக்களிடம் மோசடி.. பல லட்சம் ரூபாய் ஏப்பம்.. உ.பி.யில் நூதனம்

Delhi

டெல்லி: இந்து தெய்வங்களின் சிலைகள் தங்கள் நிலத்தில் இருந்து வருவதாக கூறி பல லட்சம் ரூபாயை ஏமாற்றிய குடும்பத்தை உத்தரபிரதேச போலீஸார் கைது செய்தனர்.

அறிவியல் எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்தபோதிலும், மதங்களின் பெயரைக் கூறி மக்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கும் செயல்கள் நம் நாட்டில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

அந்த மதம், இந்த மதம் என எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் அனைத்து மதங்களிலும் இதுபோன்ற ஏமாற்று பேர்வழிகள் நிறைய இருக்கின்றனர். பில்லி சூனியம், நரபலி ஆகிய பயங்கர குற்றங்களும் இதன் நீட்சியாகவே அரங்கேறுகின்றன. இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம்தான் உத்தரபிரதேசத்தில் நடைபெற்றுள்ளது.

Police arrested UP Man and his family members for cheating villagers by Saying that hindu gods statues come from his Land.