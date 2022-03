"ரொம்ப ஏமாற்றம் தருகிறது.." இந்தியா மீது அமெரிக்கா திடீர் அதிருப்தி.. இது தான் காரணம்.. முழு பின்னணி

Delhi

டெல்லி: உக்ரைன் போர் தொடர்பாக இந்தியாவின் நிலைப்பாடு குறித்து அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளன.

கடந்த பிப்.24ஆம் தேதி தொடங்கிய உக்ரைன் போர், 5ஆவது வாரமாக இப்போதும் தொடர்கிறது. உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களைக் குறி வைத்து, ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதலால் பொதுமக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்,

ரஷ்யா பல ஆண்டுகளாகவே இந்தியாவின் நெருங்கிய நட்பு நாடாக இருந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக இந்தப் போரில் நடுநிலையை எடுக்கப்போவதாக இந்தியா அறிவித்திருந்தது.

English summary

U.S. and Australia criticized India for considering a Russian proposal that would undermine sanctions: India's stand in Ukraine war latest updates in tamil.