துறவி, புரோகிதர், பூசாரிகளுக்கு நலவாரியம்! உதவித்தொகை வழங்க முடிவு! உபி அரசு பரபர அறிவிப்பு

டெல்லி: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் துறவிகள், புரோகிதர்கள், பூசாரிகளுக்காக நலவாரியம் அமைக்கப்படுவதுடன், வயது முதிர்ந்த துறவி, புரோகிதர், பூசாரிகளுக்கு உதவித்தொகையும் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முடிவு அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச சட்டசபைக்கு சமீபத்தில் தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை பிடித்தது. இதன்மூலம் 2வது முறையாக யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வர் பதவியேற்றார்.

இதையடுத்து தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதிகள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் நிறைவேற்றி வருகிறார். இத்திட்டங்கள் அமைச்சரவை ஒப்புதல் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன.

In the state of Uttar Pradesh, it has been decided to set up a welfare board for monks, nd priests and to provide allowances to senior monks, priests and priestesses. The decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath.