மண்ணில் புதையும் ஜோஷிமத்.. பிரதமர் மோடி அவசர ஆலோசனை.. அதிரடியாக பறந்த 10 உத்தரவுகள்! சுறுசுறுப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஜோஷிமத் நகரம் மண்ணில் புதையும் தருவாயில் உள்ள நிலையில் மக்கள் பீதியில் வெளியேறி வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அவசரஅவசரமாக ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 10 உத்தரவுகளை உடனடியாக செயல்படுத்த அவர் ஆர்டர் போட்ட நிலையில் பணிகள் சுறுசுறுப்பாக துவங்கி உள்ளன.

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் சமோலி மாவட்டத்தில் ஜோஷிமத் நகரம் அமைந்துள்ளது. ரிஷிகேஷ் - பத்ரிநாத் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இமயமலையின் அடிவாரத்தில் இந்த நகரம் இருக்கிறது. இது சிறந்த சுற்றுலாத்தலமாக உள்ளது. இமயமலையில் மலை ஏற செல்பவர்களையும், பத்ரிநாத் கோவிலுக்கு புனித யாத்திரை செய்பவர்களுக்கும் இந்த ஜோஷிமத் நகரம் வழியாக தான் சென்று வருகின்றனர்.

தற்போது ஜோஷிமத் கிராமத்தில் சுமார் 15 ஆயிரத்துக்கு அதிகமானவர்கள் வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இங்கு அடிக்கடி நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால் ஜோஷிமத் மிகவும் ஆபத்தான பகுதியாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் இங்கு மக்கள் வாழ்வது என்பது பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என தொடர்ந்து எச்சரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு காரணம் நிலநடுக்கம், நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட அபாயங்கள் என்பது பிற இடங்களை காட்டிலும் ஜோஷிமத்துக்கு அதிகமாக இருப்பதே காரணமாகும்.

‛அத்திப்பட்டி’.. அப்படியே மண்ணில் புதையும் உத்தரகாண்ட் ஜோஷிமத் நகரம்.. அலறும் மக்கள்.. ஷாக்

English summary

Uttarakhand's Joshimath town is on the verge of being buried in the ground, people are fleeing in panic. It was in this context that Prime Minister Narendra Modi held an urgent consultation today. While various important decisions have been taken in this meeting, he has ordered the immediate implementation of 10 orders and the work has started actively.