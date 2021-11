'வீடு வீடாக சென்று தடுப்பூசி.. இதுதான் நமது அடுத்த இலக்கு'.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு!

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனாவை தடுக்கும் பேராயுதம் தடுப்பூசியாகும். இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகள் பிரதானமாக போடப்படுகின்றன.

தடுப்பூசி மீதான பயம் காரணமாக முதலில் தடுப்பூசி போடுவதற்கு தயக்கம் காட்டிய மக்கள் தற்போது மிக ஆர்வமாக அதனை போட்டு வருகின்றனர். பல மாநிலங்கள் மெகா தடுப்பூசிகள் முகாம்கள் அமைத்து மக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றன.

English summary

Vaccination should be done house to house. Similarly, Prime Minister Modi said it was imperative to pay equal attention to the second dose