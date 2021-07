ஸ்டாலின் அரசு சூப்பர் வேலை.. நாட்டிலேயே முதலிடம்! தமிழ்நாடு சுகாதார பணியாளர்களுக்கு ராயல் சல்யூட்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: ஒதுக்கப்பட்ட தடுப்பூசி அளவைவிட அதிக அளவில் பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்திய மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் உள்ளது. நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் தான் , ஒதுக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக அளவில் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 2வது மற்றும் 3வது இடங்களில் மேற்கு வங்கமும், குஜராத்தும் உள்ளன.

தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் இந்த மாத தொடக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் போது, தமிழகத்தில் ஜனவரி 16 முதல் தடுப்பூசி போடப்படுகிறது. திமுக ஆட்சிக்கு வரும் வரை 3.5-4 லட்சம் வரை தடுப்பூசிகள் வீணாகிவிட்டதாக, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் அறியப்பட்டது. தமிழகத்தில் தடுப்பூசிகளை வீணடித்துவிட்டதாக அப்போது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

அதன்பின் ஆட்சியமைத்த திமுக, வீணான 3.5 லட்சம் தடுப்பூசிகளையும் சேர்த்து, 1.75 லட்சம் தடுப்பூசிகள் கூடுதலாக இருக்கும் வகையில், நிர்வாகத் திறமையுடன் கூடுதலாகச் செலுத்தியிருக்கிறது. ஒரு 'வயலில்' (Vial) 10 பேருக்குத் தடுப்பூசி என்றால், மருந்தின் அளவைக் குறைத்துப் பலருக்கும் போடப்படுகிறதா என்று கேட்கலாம். மருந்தின் அளவில் குறைவேதும் இல்லை.

English summary

As per the data shared by Union Ministry of Health and Family Welfare, Tamil Nadu has extracted 5.88 lakh extra doses from the allotted vaccine doses by reducing wastage. Highest in the country! Great work by our health workers.