இப்படித்தானே தமிழர்களுக்கும் வலிக்கும்.. இந்தியா டுடே சேனலில் திடீரென பெண் நெறியாளர் செய்த "சம்பவம்"

டெல்லி: மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் வெடித்துள்ள நிலையில், இந்தியா டுடே ஆங்கில தொலைக்காட்சியில் இந்தி திணிப்பு தொடர்பான செய்தியை செய்தி வாசிப்பாளர் தமிழில் செய்தி வாசித்துள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடைபெற்றது. இதில் 112 பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு, அவை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்த பரிந்துரைகளில் பெரும்பாலானவை இந்தி மொழியை திணிக்கும் முயற்சியாகவே இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இதனை கண்டித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்திய துணைக் கண்டத்தின் பெருமையும் வலிமையும் பன்முகத்தன்மைதான். பலவித மதங்கள், மொழிகள், பண்பாடுகள் கொண்ட மக்கள் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ்ந்து வருவதை எப்படியாவது சிதைத்துவிட்டு 'ஒரே நாடு' என்ற பெயரில் ஒரே மொழி, ஒரே மதம், ஒரே உணவு, ஒரே கலாசாரம் என நிறுவிட வேண்டும் என்று ஒன்றிய பா.ஜ.க அரசு தொடர்ந்து செயல்படுவது, இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு ஊறுவிளைவிக்கக் கூடியதாகும்.

The protest against the imposition of Hindi by the central government has erupted not only in Tamil Nadu but across the country. The news reader has read the news in Tamil on India Today English TV about the imposition of Hindi.