மேற்கு வங்க சிறுமி பலாத்காரம்! பாஜக சார்பில் உண்மை கண்டறியும் 5 பேர் குழு.. வானதி, குஷ்பூவுக்கு இடம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மேற்கு வங்க மாநிலம் நாடியாவில் மைனர் சிறுமி பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க ஐந்து பேர் கொண்ட உண்மை கண்டறியும் குழுவை பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டா அமைத்துள்ளார். இந்த குழுவில் தமிழகத்தில் இருந்து வானதி சீனிவாசன், குஷ்பு ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இந்த மாத தொடக்கத்தில், நதியா மாவட்டத்தில் 14 வயது சிறுமி கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டு உயிரிழந்தார்.

இந்த வழக்கில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பஞ்சாயத்து தலைவரின் மகன் மீது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

English summary

BJP leader JP Natta has set up a five-member fact-finding team to probe the rape and murder of a minor girl in Nadia, West Bengal. Vanathi Srinivasan and Khushbu from Tamil Nadu are in this group.