அடுத்த கொரோனா அலை..இந்த 3 விஷயம்ரொம்ப முக்கியம்..புதிய உருமாறிய வைரஸ் வருமா?எய்ம்ஸ் இயக்குநர் பளிச்

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் வரும் காலத்தில் எப்படிச் செயல்படும் என்பதை நாம் இப்போதே கூற முடியாது என்று தெரிவித்துள்ள எய்ம்ஸ் இயக்குநர் ரன்தீப் குலேரியா, இருப்பினும் வரும் காலத்தில் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உருமாறிய கொரோனா ஏற்பட வாய்ப்புகள் குறைவு என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் குறைந்துள்ளதுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் நான்கு லட்சத்தைத் தாண்டிய கொரோனா இப்போது தான் 50 ஆயிரத்திற்கு உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மேலும் 1,872 பேருக்கு கொரோனா.. இந்த 5 மாவட்டங்களில் மட்டும் பாதிப்பு அதிகம்!

இதையடுத்து கொரோனா ஊரடங்கில் மாநில அரசுகள் மெல்லத் தளர்வுகளை அறிவிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. அதேநேரம் தளர்வுகளால் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்காமல் இருப்பதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

AIIMS director Dr Randeep Guleria says that no one can't predict how the virus will behave. Randeep Guleria also said that the virus will not mutate so dramatically in the coming months.